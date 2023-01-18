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Харрисон Форд консультирует Джейсона Сигела в трейлере драмеди «Терапия»

На подходе очередная душевная история от Билла Лоуренса, подарившего нам «Клинику» и «Теда Лассо». Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил трейлер драмеди «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом. Премьера сериала состоится 27 января.

Сигел играет психотерапевта, застрявшего в собственном горе. Главный герой никак не может отойти после смерти жены, и вскоре скопившаяся боль начинает неизбежно сказываться на его работе — вместо дежурных фраз он начинает говорить своим клиентам всё, что на самом деле думает о них и их проблемах. И радикальная смена подхода кардинально меняет жизнь главного героя и всех, с кем он контактирует.

Теги
ВидеоТерапия
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0Телеовощи – 479: Свободный от трусов
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 550: «Кот в сапогах 2», «Чебурашка», «Всевидящее око»
 
4Ноль кадров в секунду – 456: Ретрейсинг тьмы
 
1Телеовощи – 478: Постоянное задронство
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 110: No Country for Old Devs
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 549: «Гром: Трудное детство», «Меню», «Происшествие в стране Мульти-Пульти»
 
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0Ноль кадров в секунду – 455: Неустаревающий юмор
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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