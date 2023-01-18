Харрисон Форд консультирует Джейсона Сигела в трейлере драмеди «Терапия»

На подходе очередная душевная история от Билла Лоуренса, подарившего нам «Клинику» и «Теда Лассо». Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил трейлер драмеди «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом. Премьера сериала состоится 27 января.

Сигел играет психотерапевта, застрявшего в собственном горе. Главный герой никак не может отойти после смерти жены, и вскоре скопившаяся боль начинает неизбежно сказываться на его работе — вместо дежурных фраз он начинает говорить своим клиентам всё, что на самом деле думает о них и их проблемах. И радикальная смена подхода кардинально меняет жизнь главного героя и всех, с кем он контактирует.