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Гэри Олдман и его «Хромые лошади» вернутся с третьим сезоном в конце года (трейлер)

Второй сезон шпионских страстей завершился, и стриминговый сервис Apple TV+ спешит напомнить, что оным всё не ограничится — сериал «Хромые лошади» обязательно вернётся на экраны со свежими эпизодами, просто пока неизвестно, когда именно. Ориентировочное премьерное окно — конец только-только наступившего 2023 года.

Съёмки третьего сезона адаптации книжной серии Мика Херрона, к слову, уже стартовали. В основу сюжета продолжения ляжет третья книга цикла под названием Real Tigers (в трейлере даже есть отсылка к этому названию). Джексону Лэмбу (Гэри Олдман) и компании в числе прочего предстоит отыскать похищенную Кэтрин (Саския Ривз), которой в свою очередь придётся столкнуться с собственным прошлым.

Теги
ВидеоХромые лошади
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