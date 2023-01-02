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Рэйвен в белом на свежих промо-фото «Титанов»

В четвёртом сезоне «Титанов» супергероиня Рэйвен в исполнении Тиган Крофт щеголяет в новом костюме, рассмотреть который во всех подробностях позволяют свежие закадровые фото сериала.

Первая шестисерийная половина текущего сезона стартовала в начале ноября, и стриминговый сервис HBO Max возобновит показ свежих эпизодов в ближайшем будущем, правда, точной даты выхода седьмого эпизода пока нет.

Помимо Крофт в продолжении супергеройского экшена по вселенной DC снимаются Брентон Туэйтс, Анна Диоп, Оайан Поттер, Конор Лесли, Керран Уолтерс, Джошуа Орпин, Дамарис Льюис, Саванна Уэлч и Джозеф Морган. Шоураннером проекта выступает Грег Уокер («Тайны Смолвиля»).

Теги
Титаны
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