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СЕРИАЛЫ
577

Новые сериалы недели: Александра Даддарио в роли могущественной ведьмы из романов Энн Райс

Источник: AMC

В первую неделю нового года сериаломанам предложат оценить сразу три новинки. Отечественный видеосервис «Кинопоиск» презентует геймерскую экшен-драму «Хэдшот», кабельный канал AMC покажет первые эпизоды мистического триллера «Мэйфейрские ведьмы» по романам Энн Райс, а стриминговый сервис Netflix выкатит полный первый сезон «Ковбоя из Копенгагена» Николаса Виндинга Рефна.

Понедельник, 2 января

 
Премьера+
«Кинопоиск»
Хэдшот

триллер, фантастика, драма

В ролях Артём Кошман, Роман Курцын, Алёна Митрошина, Иван Непомнящий, Даниял Алисултанов, Василиса Перелыгина

Старшеклассник Денис — подросток-геймер, у которого общаться с пользователями сети получается гораздо лучше, чем со сверстниками в школе. Когда ситуация становится критической, на помощь ему приходит собственный аватар из видеоигры. IIIRAM помогает герою обрести уверенность в себе, пусть даже его методы сомнительны, а советы чаще всего неэтичны. Денис aka IIIRAM получает предложение из мира профессионального киберспорта, и его жизнь резко меняется: первые деньги, новые знакомства и шанс добиться внимания девушки, о которой он раньше даже не мечтал.

Погружаемся в мир геймеров и их буйной фантазии. Если подростковые рефлексии не возобладают над сюжетом, у проекта в целом может появиться шанс неплохо сея зарекомендовать.

Видео

 
Сезон2
FOX
Остров фантазий Fantasy Island

фантастика, драма

В ролях Роселин Санчес, Киара Барнс, Джон Родригес, Дэйв Эннэйбл, Одетт Эннэйбл, Стефани Берри

Создатель Элизабет Крафт, Сара Фэйн

События разворачиваются на роскошном островном курорте, где любые — даже самые невероятные пожелания клиентов — исполняются. Правда, это почти всегда приводит к самым неожиданным последствиям. Заправляет курортом Елена Рорк, потомок мистера Рорка из оригинального сериала.

Среда, 4 января

 
Сезон2
Disney+
Звёздные войны: Бракованная партия Star Wars: The Bad Batch

мультфильм, семейный, боевик, приключенческий, фантастика

В ролях Несс Баутиста, Минг-На Вен, Ношир Далал, Эндрю Кишино, Ди Брэдли Бейкер, Стивен Стэнтон

Создатель Дженнифер Корбетт

Сюжет расскажет о похождениях отряда клонов-коммандос, ищущих своё место в стремительно меняющейся после Войны клонов галактике. В команду наёмников входят экспериментальные клоны с разнообразными генетическими отклонениями. Каждый боец обладает уникальным умением, что превращает «Бракованную партию» в невероятно эффективную боевую единицу.

Видео

Четверг, 5 января

 
Премьера+
Netflix
Ковбой из Копенгагена Copenhagen Cowboy

драма, триллер

В ролях Анжела Бундалович, Лола Корфиксен, Андреас Люкке Йёргенсен, Ли Ии Чжан, Златко Бурич

Создатель Николас Виндинг Рефн

Главная героиня Миу погружается в преступный ад современного мегаполиса в надежде отомстить и добиться справедливости. Там она сталкивается со своим заклятым врагом Ракель, и обе пускаются в настоящую одиссею по пути естественного и сверхъестественного. В конце концов, когда Миу и Ракель осознают, что они не одиноки, прошлое бросает вызов их будущему.

Проекты Николаса Виндинга Рефна — автора полнометражного «Драйва» с Райаном Гослингом — отличаются яркой аутентикой и особой атмосферой, которую сложно спутать с какой-либо другой.

Видео

Пятница, 6 января

 
Конец сезона3
Apple TV+
Мистический квест Mythic Quest: Raven's Banquet

комедия

В ролях Роб Макэлхенни, Дэнни Пуди, Ф. Мюррей Абрахам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Эшли Бёрч

Создатель Роб Макэлхенни, Чарли Дэй, Меган Ганц

Третий сезон производственной комедии завершится десятым эпизодом Buffalo Chicken Pizza. Стриминговый сервис Apple TV+ обеспечил сериалу продление на четвёртый сезон.

Видео

Воскресенье, 8 января

 
Премьера+
AMC
Мэйфейрские ведьмы Anne Rice's Mayfair Witches

мистика

В ролях Александра Даддарио, Джек Хьюстон, Тонгайи Чириса, Гарри Хэмлин, Бет Грант, Джен Ричардс

Создатель Эста Спэлдинг

Талантливый нейрохирург Роуэн выясняет, что она потомок древнего рода могущественных ведьм Нового Орлеана. Пытаясь совладать в пробудившимися в ней силами, героиня вдобавок сражается с таинственной пугающей сущностью, преследующей её семью из поколения в поколение.

Александра Даддарио в роли сексуальной ведьмы из готического триллера. Всё. Вряд ли нужны какие-то ещё причины для того, чтобы заценить хотя бы первую серию экранизации романов Энн Райс.

Видео

 
Сезон3
Alibi
Мисс Скарлет и Герцог Miss Scarlet and the Duke

детектив, драма, приключенческий

В ролях Кейт Филлипс, Стюарт Мартин, Эндрю Гауэр, Ансу Кабиа, Дэнни Мидуинтер, Кэти Белтон

Создатель Рэйчел Нью

Когда отец Элизы Скарлет умирает, она остаётся без средств к существованию. В такой ситуации единственный выход для женщины — выгодный брак. Но у Элизы есть секретное оружие — детективное агентство её отца. И чтобы преуспеть в мире, которым правят мужчины, ей нужен деловой партнёр. Им становится инспектор из Скотленд-Ярда Уильям «Герцог» Веллингтон.

Видео

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