Новые сериалы недели: Александра Даддарио в роли могущественной ведьмы из романов Энн Райс

Премьера +

«Кинопоиск»

Старшеклассник Денис — подросток-геймер, у которого общаться с пользователями сети получается гораздо лучше, чем со сверстниками в школе. Когда ситуация становится критической, на помощь ему приходит собственный аватар из видеоигры. IIIRAM помогает герою обрести уверенность в себе, пусть даже его методы сомнительны, а советы чаще всего неэтичны. Денис aka IIIRAM получает предложение из мира профессионального киберспорта, и его жизнь резко меняется: первые деньги, новые знакомства и шанс добиться внимания девушки, о которой он раньше даже не мечтал.

Погружаемся в мир геймеров и их буйной фантазии. Если подростковые рефлексии не возобладают над сюжетом, у проекта в целом может появиться шанс неплохо сея зарекомендовать.