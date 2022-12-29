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Боец из игры Роман Курцын прокачивает жизнь простого геймера в трейлере экшена «Хэдшот»

Вот прямо с нового года и приобщаемся к суровым будням кибербойцов. Отечественный видеосервис «Кинопоиск» презентует трейлер многосерийного драматического боевика «Хэдшот» с Романом Курцыным в главной экшен-роли. Двухсерийная премьера состоится в отечественном онлайн-кинотеатре 2 января.

У юного геймера Дениса (Артём Кошман) в реальной жизни дела совсем не складываются, но от отчаянного шага парня уберегает его внезапно материализовавшийся игровой персонаж IIIRAM (Курцын). Методы у этого бойца своеобразные, зато действенные — он помогает школьнику поверить в себя, попасть в мир большого киберспорта и завоевать внимание девушки, о которой он раньше не мог и мечтать.

Теги
ВидеоХэдшот
Комментарии (7)

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