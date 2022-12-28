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Создатель игры The Last of Us рассказал, чем сериал HBO отличатся от первоисточника

Источник: HBO

Никакого ультранасилия — создатель игры The Last of Us Нил Дракманн рассказал, что ключевое отличие сериала HBO «Одни из нас» от первоисточника в отсутствии чересчур кровавых сцен, за исключением тех моментов, разумеется, когда без них совсем уж никак не обойтись.

В проекте нам нужно было сохранить определённую степень экшена и насилия, которые необходимы, чтобы зрители могли почувствовать связь с Джоэлом и полностью погрузиться в историю. Только так можно прочувствовать этого персонажа и посмотреть на мир его глазами. Но пассивная среда к подобному не располагает. С самого начала Крейг Мазин и HBO говорили: «Давайте уберём все жестокие сцены, кроме самых необходимых». И так всё выглядит даже лучше, чем в игре, ведь когда показываешь не источник опасности, а реакцию людей на него, это делает ситуацию страшнее. Когда мы показываем заражённых и кликеров, вы видите, что погубило человечество и почему все так напуганы.

 
Нил Дракманн

Ранее Крэйг Мазин назвал сюжет игры-первоисточника величайшим, и это при том, что он геймер с 1977 года.

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Одни из нас
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