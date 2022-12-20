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Создатель триллера «Одни из нас» назвал сюжет игры-первоисточника величайшим

Источник: HBO

Создатель неизбежно надвигающейся премьеры «Одни из нас» Крэйг Мазин назвал сюжет игры-первоисточника величайшим, потому что в нём рассказывается история простых людей, а не супергероев.

Это же очевидно, мы имеем дело с величайшей историей из всех когда-либо рассказанных в видеоиграх. Никто не стреляет лазерами из глаз, там сражаются обычные люди, что само по себе редкость для компьютерных игр. Тот факт, что создатели The Last of Us создали такой приземлённый сюжет, не оставляет равнодушным — никогда не ощущал ничего подобного, а я геймер с 1977 года.

 
Крэйг Мазин

Главные роли в проекте сыграли Педро Паскаль и Белла Рэмси. Премьера сериала состоится на кабельном канале HBO 15 января.

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Одни из нас
Комментарии (5)

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