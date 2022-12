Создатель триллера «Одни из нас» назвал сюжет игры-первоисточника величайшим

Создатель неизбежно надвигающейся премьеры «Одни из нас» Крэйг Мазин назвал сюжет игры-первоисточника величайшим, потому что в нём рассказывается история простых людей, а не супергероев.

Это же очевидно, мы имеем дело с величайшей историей из всех когда-либо рассказанных в видеоиграх. Никто не стреляет лазерами из глаз, там сражаются обычные люди, что само по себе редкость для компьютерных игр. Тот факт, что создатели The Last of Us создали такой приземлённый сюжет, не оставляет равнодушным — никогда не ощущал ничего подобного, а я геймер с 1977 года.

Крэйг Мазин