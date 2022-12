Суровые Педро Паскаль и Белла Рэмси на свежем постере экшен-триллера «Одни из нас»

В галерее экранизации игры The Last of Us свежее пополнение — кабельный канал HBO опубликовал постер с главными героями сериала, суровыми выживанцами Джоэлом (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси). Зрители увидят первый эпизод постапокалиптической истории 15 января.

Экшен-триллер рассказывает о безрадостном будущем, где человечество пало жертвой страшной эпидемии. Остатки выживших спасаются от заражённых спорами кордицепса мутантов и отчаянно ищут лекарство от напасти. Джоэл — матёрый контрабандист, взявшийся доставить в пункт назначения девочку-подростка Элли, и для этого им предстоит долгое путешествие по Штатам, превратившимся в смертельно опасные руины.

В актёрском составе сериала также значатся Анна Торв, Гэбриел Луна, Нико Паркер, Мерл Дэндридж, Мюррэй Бартлетт и Джеффри Пирс. Первый сезон срежиссировали Ясмила Жбанич и Али Аббаси. За сценарий проекта отвечают креативный директор игры Нил Дракман и Крэйг Мазин.