Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 апреля

Fallout получил продление на второй сезон. Сериал вошёл в тройку самых популярных на сервисе Amazon

«Ведьмак» с Лиамом Хемсвортом завершится пятым сезоном (видео). Съёмки четвёртого сезона уже начались.

«Новобранец» Натан Филлион прослужит ещё один сезон. Сериал получил очередное продление от ABC.

Джош Бролин и загадки чёрной дыры в трейлере второго сезона «Внешнего круга». Интересно у них там в Вайоминге.

«Живая сталь 2» до сих пор жива — Шон Леви. И даже есть кое-какие подвижки по спин-оффу.

Стив Бушеми возглавит Академию Невермор во втором сезоне «Уэнсдэй». Замена Гвендолин Кристи найдена.

Хоумлендер и Старлайт собрались на Comic Con (постер). А вместе с ними — Глубина, Кимико и Виктория Ньюман.

Кошмарный Человек-паук: выпущен фанатский ужастик про супергероя Marvel со звездой «Ходячих мертвецов». У Чендлера Риггза в короткометражке главная роль.