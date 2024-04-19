 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Мощный Джейк Джилленхол на первом постере боевика «Дом у дороги» Counter-Strike 2 против Atomic Heart: шутер года по версии сайта VGChartz Звезда «Джона Уика 4» раскритиковал драки в экшене «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом «Пацаны» — всё! Работа над четвёртым сезоном официально завершена Image Comics выпустит новый постапокалиптический комикс
• • •
 
СЕРИАЛЫ
632

Хоумлендер и Старлайт собрались на Comic Con (постер)

Супергеройская братия и сопричастные потихоньку пакуют чемоданы, чтобы дружной компанией выдвинуться на бразильский Comic Con, стартующий в начале мая. А пока они заняты этими важными приготовлениями, официальные соцсети «Пацанов» опубликовали промо-постер, напоминающий, что уже 3 мая аудитории посчастливиться увидеться со своими героями (и злодеями).

На мероприятии, где, возможно, покажут полноценный трейлер грядущего четвёртого сезона, отметятся Энтони Старр (Хоумлендер), Эрин Мориарти (Старлайт), Карен Фукухара (Кимико), Чейс Кроуфорд (Глубина) и Клаудия Думит (Виктория Ньюман).

Ну а премьера новых эпизодов антигеройской сатиры Эрика Крипке состоится на стриминговом сервисе Amazon 13 июня.

Постеры сериала «Пацаны»
Теги
ГалереяПацаны
Комментарии

Ещё на эту тему

5Джаред Падалеки появится в «Пацанах» при одном условии 2Хоумлендер, Билли Бутчер и остальные на свежем промо-арте «Пацанов» 8«Пацаны» — всё! Работа над четвёртым сезоном официально завершена 1Хоумлендер и Виктория на постерах четвёртого сезона «Пацанов»

Тоже интересно

0Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 февраля 0Старая добрая вражда: война Росомахи и его злейшего врага перешла в активную фазу 3Игровой сериал «Так говорил Рохан Кищибе» вернётся с новым эпизодом 0Sonic X Shadow Generations — Шэдоу присоединяется к двум Соникам в расширенном ремастере игры 2011 года 11Майкл Китон сходит с ума и убивает в трейлере «Хитмена. Последнего дела»

Далее на КГ

18
Первые оценки «Мятежной луны 2» Зака Снайдера появились на Rotten Tomatoes
 0
В 2025 году выпустят новую адаптацию манги «Сладкий лимонад»
 0
Разработчик Playdate раскрыл количество проданных игр
 0
«Эльф не может похудеть» — трейлер аниме-экранизации манги про эльфийку, подсевшую на фастфуд
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 616: «Сто лет тому вперёд», «Падение империи», новое «Очень страшное кино», перезапуск «Ведьмы из Блэр»
 3
Трейлер комедии «Я не киллер» предложит вам убийц на любой вкус
 0
KГ игpaeт: Игpoвoй кoллaж № 130
 0
Читатели получат новую главу фэнтези-манги «Чёрный клевер» в конце апреля
 9
От Кена до спасителя Земли: стало известно, когда Райан Гослинг не даст человечеству сгинуть
 0
Авторы и издатели Cities: Skylines II заплатят за всё!
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Вышла «Корпорация „Сны“» — настольная стратегия о генерации и продаже сновидений
 
Кино В боевике «Миссия невыполнима 8» стало одной прекрасной дамой больше
 
Человек-паук снова встретится со своим клоном
 
Игры Сборник Tomb Raider I-II-III Remastered вернул фанатам настоящую Лару Крофт
 
Рецензия и отзывы на комикс «Метабарон»
 
Кино Линда Хэмилтон не станет хвалить провального «Терминатора: Тёмные судьбы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 616: «Сто лет тому вперёд», «Падение империи», новое «Очень страшное кино», перезапуск «Ведьмы из Блэр»
 
4Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА
 
 
4Телеовощи – 544: Где проходит граница
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 615: Запрет Гая Ричи, анонс «Матрицы 5», «Годзилла и Конг: Новая империя», «Хитмен. Последнее дело»
 
0Ноль кадров в секунду – 521: Пенис-терминатор
 
 
2ЕВА – 576: Приключения Шерлока Барса и Доктора Водкинса
 
0Телеовощи – 543: Мебель с сюрпризом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 614: «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», «Кунг-фу Панда 4», дипфейковый Юрий Никулин
 
2Ноль кадров в секунду – 520: Консоль на патриотизме
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru