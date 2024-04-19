Хоумлендер и Старлайт собрались на Comic Con (постер)

Супергеройская братия и сопричастные потихоньку пакуют чемоданы, чтобы дружной компанией выдвинуться на бразильский Comic Con, стартующий в начале мая. А пока они заняты этими важными приготовлениями, официальные соцсети «Пацанов» опубликовали промо-постер, напоминающий, что уже 3 мая аудитории посчастливиться увидеться со своими героями (и злодеями).

На мероприятии, где, возможно, покажут полноценный трейлер грядущего четвёртого сезона, отметятся Энтони Старр (Хоумлендер), Эрин Мориарти (Старлайт), Карен Фукухара (Кимико), Чейс Кроуфорд (Глубина) и Клаудия Думит (Виктория Ньюман).

Ну а премьера новых эпизодов антигеройской сатиры Эрика Крипке состоится на стриминговом сервисе Amazon 13 июня.