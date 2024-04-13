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«Пацаны» — всё! Съёмки четвёртого сезона официально завершены

Источник: Amazon

«Пацаны» от Эрика Крипке не снижают градус безумия и стабильно продолжают выдавать по одному годному сезону в год. Четвёртый ждать осталось совсем недолго — новые эпизоды выйдут на Amazon Prime уже 13 июня. И в доказательство того, что всё идёт по плану, накануне шоураннер отрапортовал о завершении съёмок:

По состоянию на сегодняшний день четвёртый сезон «Пацанов» полностью, совершенно, абсолютно ГОТОВ! Я невероятно благодарен и очень горжусь нашим актёрским составом и съёмочной группой. Это может быть наш лучший сезон. Не могу дождаться, когда мы явим его миру.

В продолжении вернётся почти вся банда в лице Энтони Старра, Карла Урбана, Джека Куэйда, Дженсена Эклса, Эрин Мориарти, Клаудии Думит, Чейса Кроуфорда, Карен Фукухары, Джесси Т. Ашера, Нэйтана Митчелла, Ласа Алонсо, Томера Капона и даже Саймона Пегга. На этот раз к ним присоединятся Джеффри Дин Морган, Bэлopи Keppи и Cьюзэн Xэйapд.

Ещё одна звезда «Сверхъестесственного» Джаред Падалеки к «Пацанам» пока не примкнула, но Крипке наверняка его уломает.

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