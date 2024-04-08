Джаред Падалеки появится в «Пацанах» при одном условии

В грядущем сезоне «Пацанов» случится знаковое воссоединение трёх творческих единиц культового «Сверхъестественного» — шоураннера Эрика Крипке и актёров Дженсена Эклса и Джеффри Дина Моргана. А как же младшенький в семье Джаред Падалеки, возможно, спросите вы. Он тоже не против поучаствовать в воссоединении, но на одном условии.

Оказывается, Крипке уже предлагал ему заглянуть на огонёк, о чём Падалеки поведал в недавней беседе с порталом Collider.

Он (Крипке) уже связывался о мной по этому поводу. И в 90% случаев мой ответ ему был таков: «Чувак, мне 41 год, у меня трое детей. Мне уже не 25 и я не зависаю в качалке по три часа в день. Я знаю, что ты заставишь меня раздеваться на камеру, так ведь? Я-то готов, но прежде дай мне время нанять нутрициолога и тренера, залезть на 8 месяцев в барокамеру». Но вообще, конечно, я был бы жутко рад снова повидаться с Крипке и поработать в отличном сериале, от которого я фанатею.

Правда, случись ему таки появиться в будущих эпизодах сериала, актёр признался, что придётся как-то выкручиваться перед роднёй.

Люблю этот сериал, но стоит представить, что я в нём снимаюсь… У меня дети. Мои родители и кое-кто из дедушек-бабушек ещё живы. Пока не знаю, как надёжно вырубить им электричество, когда сериал выходит в эфир.

Ну, на этот случай можно всегда попросить совета у старшего брата. Он-то как-то умудрился сняться в «Пацанах», при этом не доведя дело др развода и не порвав все связи с близкими родственниками. Вроде бы.