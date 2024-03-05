Хоумлендер и Виктория на постерах четвёртого сезона «Пацанов»

Когда становишься активной частью реальности, которую высмеиваешь. Социальные сети антигеройской сатиры «Пацаны» опубликовали парочку персонажных постеров к четвёртому сезону — с Хоумлендером (Энтони Старр), Викторией Ньюман (Клаудия Думит) и слегка переиначенным слоганом Трампа — Make America Super Again. Их борьба, так сказать.

Продолжение многосерийной адаптации одноимённого культового комикса Гарта Энниса стартует на стриминговой платформе Amazon 13 июня.

В конце февраля шоураннер проекта Эрик Крипке сигнализировал, что до премьерной даты они точно управятся. Всего-то осталось — «допилить» на постпродакшене два последних эпизода сезона.