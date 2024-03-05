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Хоумлендер и Виктория на постерах четвёртого сезона «Пацанов»

Когда становишься активной частью реальности, которую высмеиваешь. Социальные сети антигеройской сатиры «Пацаны» опубликовали парочку персонажных постеров к четвёртому сезону — с Хоумлендером (Энтони Старр), Викторией Ньюман (Клаудия Думит) и слегка переиначенным слоганом Трампа — Make America Super Again. Их борьба, так сказать.

Продолжение многосерийной адаптации одноимённого культового комикса Гарта Энниса стартует на стриминговой платформе Amazon 13 июня.

Постеры сериала «Пацаны» Постеры сериала «Пацаны»

В конце февраля шоураннер проекта Эрик Крипке сигнализировал, что до премьерной даты они точно управятся. Всего-то осталось — «допилить» на постпродакшене два последних эпизода сезона.

Теги
ГалереяПацаны
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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