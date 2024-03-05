Колин Фаррелл раскрывает секреты Лос-Анджелеса в трейлере детективной драмы «Шугар»

Добро и зло — понятия относительные. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер детекттивной драмы «Шугар» с Колином Фарреллом в главной роли. Расследование начнётся 5 апреля.

Мини-сериал о частном сыщике Джоне Шугаре, разыскивающем таинственно исчезнувшую дочку матёрого голливудского продюсера, снял Фepнaндy Meйpeллиш по сценарию Mapка Пpoтoceвича («Top», «Я — лeгeндa»). В касте также значатся Кирби Хауэлл-Батист, Эми Райан, Джеймс Кромуэлл, Анна Ганн, Сидни Чендлер и другие.

В начале февраля потоковый сервис выкатил сборный трейлер своих новинок, где помимо «Шугара» засветились другие интересные проекты — например, «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом в главной роли.