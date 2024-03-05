 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Манипулятор-абьюзер возвращается в трейлере третьего сезона «Медиатора» «Иван Васильевич меняет всё!» установил рекорд Женат и с детьми: Marvel показало страницы первого выпуска Ultimate Spider-Man Cтyдия Amazon MGM oщyтилa cилy Xи-Meнa: экpaнизaция «Bлacтeлинoв вceлeннoй» oпять живa Новые сериалы недели: Гай Ричи и его «Джентльмены»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
206

Колин Фаррелл раскрывает секреты Лос-Анджелеса в трейлере детективной драмы «Шугар»

Добро и зло — понятия относительные. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер детекттивной драмы «Шугар» с Колином Фарреллом в главной роли. Расследование начнётся 5 апреля.

Мини-сериал о частном сыщике Джоне Шугаре, разыскивающем таинственно исчезнувшую дочку матёрого голливудского продюсера, снял Фepнaндy Meйpeллиш по сценарию Mapка Пpoтoceвича («Top», «Я — лeгeндa»). В касте также значатся Кирби Хауэлл-Батист, Эми Райан, Джеймс Кромуэлл, Анна Ганн, Сидни Чендлер и другие.

В начале февраля потоковый сервис выкатил сборный трейлер своих новинок, где помимо «Шугара» засветились другие интересные проекты — например, «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом в главной роли.

Теги
ВидеоШугар
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

1«Вторжение» продлено на третий сезон 4Третьему сезону «Основания» укоротили бюджет 15«Властелины воздуха» стали самым просматриваемым сериалом за всю историю Apple TV+

Тоже интересно

17«Сверхъестественное» возвращается? Дженсен Эклс и Джаред Падалеки отвечают на вопрос 23«Холоп 2» собрал 1 миллиард рублей всего за 3 дня 4Пацаны решают подзаработать «На автомате» — тизер криминальной комедии 19Warhammer 40,000 от продюсера Генри Кавилла набирает «элитных» сценаристов 0Marvel зацензурило сборник комиксов про Хищника

Далее на КГ

0
Новое аниме по манге «Волейбол» собрало больше 5 млрд иен в японском прокате и получило благодарственный ролик
 1
Стартовали съёмки хоррора «Пункт назначения 6»
 0
Известна дата премьеры пятого сезона аниме «Рандеву с жизнью»
 3
Никаких поездок на песчаном черве: первые подробности Dune: Awakening
 4
Павел Прилучный играет олигарха-водителя в трейлере комедии «Водитель-олигарх»
 0
Рецензия и отзывы на дополнение Crusader Kings III: Legends of the Dead
 3
Terminator: Survivors предлагает бросить вызов Скайнет и выжить
 16
Первый Мститель призвал объективно хвалить фильмы от Marvel
 13
«Плохие парни 4» — всё! Съёмки завершены и Уилл Смит поделился первым кадром
 1
ЕВА-570: Бобровые шары
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Аниме Аниме «Ван-Пис» вернулось с сюжетной аркой «Остров Яичная Голова», получившей свои опенинг и эндинг
 
Кино Композитором «Супермена: Наследия» стал автор музыки «Стражей галактики 3» и «Пипца»
 
Marvel подтвердило ещё одно значительное изменение у Ultimate-версии Человека-паука
 
Кино Кевин Файги высказался о возвращении Железного человека в MCU
 
Кино Научная фантастика про клонов Роберта Паттинсона получила подозрительную дату премьеры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 538: Мистер Ван Мяу
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 609: «Мадам Паутина», «Лёд 3», «Затерянные в Рио Браво», «Кто угодно, кроме тебя», Borderlands
 
0Ноль кадров в секунду – 515: Эпоха Эпохи
 
 
1ЕВА – 570: Бобровые шары
 
9Телеовощи – 537: Последний маг душноты
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 608: Душная эротика с Дженной Ортегой, байопик про Жириновского, позор «Мадам Паутины»
 
0Ноль кадров в секунду – 514: Гнать из индустрии
 
 
6ЕВА – 569: Всё можно пережить... в аниме
 
0Телеовощи – 536: Космические молдоване
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru