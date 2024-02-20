«Властелины воздуха» стали самым просматриваемым сериалом на Apple TV+ за всю историю сервиса

«Властелины воздуха» решили, что просто побить рекорды Apple TV+ — это слишком скучно, поэтому взлетели выше всех ожиданий, собрав больше зрителей в первые выходные, чем любой сериал на платформе за весь первый сезон. Он обогнал такие хайповые проекты, как «Захваченный рейс», «Утреннее шоу» и «Разделение». Более того, после премьеры сериала количество зрителей на Apple TV+ увеличилось на 65%.

Команда мечты в лице Стивена Спилберга, Тома Хэнкса и Гари Гетцмана стоит за этим эпическим проектом, что делает «Властелинов воздуха» не просто мини-сериалом, а настоящим кинематографическим событием. С такими продюсерами на борту не удивительно, что он взлетел на самые вершины рейтингов.

Адаптация книги Дональда Л. Миллера рассказывает о героических подвигах 100-й бомбардировочной группы, которая, судя по всему, решила, что нацистская Германия — это идеальное место для опасных авиационных рейдов.

В ролях звёздный состав, который, похоже, собирался по принципу «соберём всех крутых ребят в одном месте и посмотрим, что из этого выйдет». В сериале задействованы такие парни как Остин Батлер, Каллум Тёрнер, Энтони Бойл, Нэйт Манн, Рафф Лоу, Барри Кеоган и другие .

Учитывая, что сериал получил высокую оценку критиков, будет интересно, как у него пойдут дела дальше.