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«Аватар: Легенда об Аанге» расчехляет свою магию в финальном трейлере первого сезона

Вслед за обнародованным вчера первым отрывком из сериала стриминговый сервис Netflix выкатил финальный трейлер «Аватара: Легенды об Аанге». И в этот ролик постарались впихнуть побольше всякой магии и эпичных кадров.

Не забыли и о кратких первых реакциях критиков, успевших приобщиться к просмотру приключенческого фэнтези. Если верить рассеянным по трейлеру цитатам, зрителей ждёт едва ли не шедевр.

Первый сезон игровой адаптации одноимённого культового мультсериала об избранном юном маге Аанге (Гopдoн Kopмьe) выходит уже совсем скоро — премьера состоится на цифровой платформе 22 февраля.

Теги
ВидеоАватар: Легенда об Аанге
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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