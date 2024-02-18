Новые сериалы недели: «Аватар: Легенда об Аанге», «Ходячие мертвецы» с Риком Граймсом и Мишон и другие новинки

Ближайшие несколько дней наконец-то принесут любителям сериалов несколько новинок. Стриминговый сервис Netflix выкатит полный первый сезон фэнтези-приключения «Аватар: Легенда об Аанге». Канал AMC презентует спин-офф «Ходячих мертвецов» о Рике Граймсе и Мишон. А отечественный онлайн-кинотеатр Premier предложит оценить экшен-комедию «Красный 5».
Вторник, 20 февраля
драма, комедия, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Натан Филлион, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон, Титус Макин-младший, Алисса Диас
Создатель Алекси Хоули
В основу сериала легла история из жизни. Филлион играет Джона Нолана — старейшего новобранца в истории лос-анджелесской полиции. В возрасте, когда большинство служителей закона находятся в зените своей карьеры, Нолан оставляет жизнь в тихом городке и переезжает в Лос-Анджелес в надежде стать полицейским. Окружённый новобранцами, которые младше него на 20 лет, Нолан намерен преодолеть все трудности и осуществить мечту всей своей жизни.
Среда, 21 февраля
мультфильм, семейный, боевик, приключенческий, фантастика
В ролях Несс Баутиста, Минг-На Вен, Ношир Далал, Эндрю Кишино, Ди Брэдли Бейкер, Стивен Стэнтон
Создатель Дженнифер Корбетт
Сюжет расскажет о похождениях отряда клонов-коммандос, ищущих своё место в стремительно меняющейся после Войны клонов галактике. В команду наёмников входят экспериментальные клоны с разнообразными генетическими отклонениями. Каждый боец обладает уникальным умением, что превращает «Бракованную партию» в невероятно эффективную боевую единицу.
Четверг, 22 февраля
фэнтези
В ролях Гopдoн Kopмьe, Kиaвeнтииo Tapбeлл, Ян Oycли, Дaллac Лю, Дэниэл Дэ Kим, Пол Сун-Хюн Ли
Создатель Альберт Ким
Игровая адаптация одноимённого культового мультсериала о приключениях юного мага Аанга и его друзей.
комедия, боевик
В ролях Денис Шведов, Роман Курцын, Гоша Куценко, Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов
Из-за проваленного задания опытного агента спецслужб Бекешева (Шведов) отправляют в отставку, но главный герой мается на гражданке. Впрочем, недолго — за помощью к нему обращается его бывший начальник, предлагая Бекешеву должность в секретной конторе, которая ловит беглых преступников с суперспособностями.
Воскресенье, 25 февраля
драма, триллер
В ролях Эндрю Линкольн, Данай Гурира, Лесли-Энн Брандт, Полианн Макинтош, Терри О'Куин, Мэттью Джефферс
Создатель Скотт Гимпл, Данай Гурира
История преодолевающей все преграды постапокалиптического зомби-мира любви Рика Граймса и Мишон, о которой никто не просил.
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