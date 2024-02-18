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Новые сериалы недели: «Аватар: Легенда об Аанге», «Ходячие мертвецы» с Риком Граймсом и Мишон и другие новинки

Источник: Netflix

Ближайшие несколько дней наконец-то принесут любителям сериалов несколько новинок. Стриминговый сервис Netflix выкатит полный первый сезон фэнтези-приключения «Аватар: Легенда об Аанге». Канал AMC презентует спин-офф «Ходячих мертвецов» о Рике Граймсе и Мишон. А отечественный онлайн-кинотеатр Premier предложит оценить экшен-комедию «Красный 5».

Вторник, 20 февраля

 
Сезон6
ABC
Новобранец The Rookie

драма, комедия, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Натан Филлион, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон, Титус Макин-младший, Алисса Диас

Создатель Алекси Хоули

В основу сериала легла история из жизни. Филлион играет Джона Нолана — старейшего новобранца в истории лос-анджелесской полиции. В возрасте, когда большинство служителей закона находятся в зените своей карьеры, Нолан оставляет жизнь в тихом городке и переезжает в Лос-Анджелес в надежде стать полицейским. Окружённый новобранцами, которые младше него на 20 лет, Нолан намерен преодолеть все трудности и осуществить мечту всей своей жизни.

Видео

Среда, 21 февраля

 
Сезон3
Disney+
Звёздные войны: Бракованная партия Star Wars: The Bad Batch

мультфильм, семейный, боевик, приключенческий, фантастика

В ролях Несс Баутиста, Минг-На Вен, Ношир Далал, Эндрю Кишино, Ди Брэдли Бейкер, Стивен Стэнтон

Создатель Дженнифер Корбетт

Сюжет расскажет о похождениях отряда клонов-коммандос, ищущих своё место в стремительно меняющейся после Войны клонов галактике. В команду наёмников входят экспериментальные клоны с разнообразными генетическими отклонениями. Каждый боец обладает уникальным умением, что превращает «Бракованную партию» в невероятно эффективную боевую единицу.

Видео

Четверг, 22 февраля

 
Премьера+
Netflix
Аватар: Легенда об Аанге Avatar: The Last Airbender

фэнтези

В ролях Гopдoн Kopмьe, Kиaвeнтииo Tapбeлл, Ян Oycли, Дaллac Лю, Дэниэл Дэ Kим, Пол Сун-Хюн Ли

Создатель Альберт Ким

Игровая адаптация одноимённого культового мультсериала о приключениях юного мага Аанга и его друзей.

Видео

 
Премьера+
Premier
Красный 5

комедия, боевик

В ролях Денис Шведов, Роман Курцын, Гоша Куценко, Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов

Из-за проваленного задания опытного агента спецслужб Бекешева (Шведов) отправляют в отставку, но главный герой мается на гражданке. Впрочем, недолго — за помощью к нему обращается его бывший начальник, предлагая Бекешеву должность в секретной конторе, которая ловит беглых преступников с суперспособностями.

Видео

Воскресенье, 25 февраля

 
Премьера+
AMC
Ходячие мертвецы: Те, кто выжил The Walking Dead: The Ones Who Live

драма, триллер

В ролях Эндрю Линкольн, Данай Гурира, Лесли-Энн Брандт, Полианн Макинтош, Терри О'Куин, Мэттью Джефферс

Создатель Скотт Гимпл, Данай Гурира

История преодолевающей все преграды постапокалиптического зомби-мира любви Рика Граймса и Мишон, о которой никто не просил.

Видео

Теги
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