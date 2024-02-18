Телеовощи. Выпуск 536: Космические молдоване

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Содержание
Оценки эпизодов
|02:29 —
|Приквел «Игры престолов» об Эйгоне Таргариене напишет сценарист «Бэтмена»
|14:16 —
|Джеймс Ганн дописал сценарий второго сезона «Миротворца»
|22:26 —
|«Сёгун» показал свой финальный трейлер
|25:37 —
|Детективная драма «Страйк» по романам Джоан Роулинг вернулась к съёмкам
|31:33 —
|«Люди Икс '97» возвращаются в трейлере продолжения
|40:28 —
|Halo — 2x01—02
|01:06:12 —
|«Властелины воздуха» — 1x04
|01:10:34 —
|«Настоящий детектив» — 4x05
|01:23:24 —
|«Третий лишний» — 1x05
|01:29:55 —
|«Ийон Тихий: Космический пилот» — 1x01
|01:37:37 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x03
|01:52:23 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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