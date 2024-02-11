Телеовощи. Выпуск 535: Убивающий лифчик

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Содержание
Оценки эпизодов
|02:07 —
|Фото из отменённого приквела «Игры престолов» с Наоми Уоттс
|17:30 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» должен понравиться фанатам «Игры престолов»
|23:10 —
|Трейлер мультсериала о русских супергероях «Невский»
|33:59 —
|Ролик с новинками от Apple TV+
|38:38 —
|Меченый и Сорвиголова засветили свои костюмы
|01:01:24 —
|Джина Карано подала в суд на Disney и Lucasfilm
|01:15:41 —
|Трейлер сериала «Наклз»
|01:19:35 —
|«Мистер и миссис Смит» (Mr. & Mrs. Smith) — 1x01—03
|01:47:51 —
|«Перси Джексон и Олимпийцы» — 1x01—08
|02:01:54 —
|«Властелины воздуха» — 1x03
|02:05:52 —
|«Настоящий детектив» — 4x04
|02:23:14 —
|«Третий лишний» — 1x04
|02:28:16 —
|«Война и мир» – 1x06 (финал сериала)
|02:45:56 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x02
|02:57:01 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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