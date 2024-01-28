Телеовощи. Выпуск 533: В роли небоскрёба

-
- 0
- 200
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|02:00 —
|Иэн Макшейн раскритиковал «Отель „Континенталь“»
|11:08 —
|Шоураннеры «Игры престолов» не против взяться за спин-офф про Джона Сноу
|16:52 —
|Сериалу «Гарри Поттер» подобрали сценаристов
|28:19 —
|«Бортпроводница» с Кейли Куоко закрыта на втором сезоне
|36:32 —
|Пабло Шрайбер против секса Мастера Чифа
|48:00 —
|Спутницу «Доктора Кто» заменят после одного сезона
|53:49 —
|Трейлер «Аватара: Легенды об Аанге»
|01:00:27 —
|Джон Бойега сыграет в приквеле «Книги Илая»
|01:05:10 —
|Red-band трейлер «Сёгуна»
|01:06:50 —
|Меченый вернётся в ребуте «Сорвиголовы»
|01:14:25 —
|Третий сезон «Ричера» экранизирует седьмую книгу
|01:16:53 —
|«Джек Ричер» — 2x08 (финал сезона)
|01:36:20 —
|«Настоящий детектив» — 4x02
|01:42:06 —
|«Третий лишний» — 1x02
|01:48:03 —
|«DOTA: Кровь дракона» — 1x02
|01:50:05 —
|«Хильда» — 3x05
|01:58:09 —
|«Война и мир» – 1x04
|02:12:41 —
|«Гоморра» — 1x12
|02:20:51 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x22
|02:28:42 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x17
|02:37:10 —
|«Постановка» — 1x05
|02:48:38 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 11x09—10
|03:03:53 —
|«Задача трёх тел» — 1x21—22
|03:14:46 —
|«Аркейн» — 1x08—09
|03:36:26 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: