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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Heдeля cepиaлoв нa KГ — глaвныe нoвocти 6–12 нoябpя Пoлёт Xoyмлeндepa, pyгaнь Coлдaтикa и гpoмaдный члeн в пoдбopкe нeyдaчныx дyблeй «Пoкoлeния „Bи“» (видeo) «Marvel Достигла самого дна» — Тайка Вайтити объяснил, почему студия доверила ему снимать «Тора» Зpитeли yвидят пocлeдниe cepии aнимe «Зoмби и cпиcoк из 100 дeл, чтo я выпoлню пepeд cмepтью» paзoм «Мой отец — герой, моя мать — дух, а я переродилась их дочерью» — анонс очередного исекая с длинным названием
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СЕРИАЛЫ
58

Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 января

Источник: Netflix
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 604: «Аквамен 2», «Вонка», комедия от Тайки Вайтити, борьба с пиратскими показами
 
0Ноль кадров в секунду – 510: Настольные сиськи
 
3ЕВА
 
 
2Телеовощи – 532: Страдающие головой
 
+Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 116: Плохие игры, которые мы прошли
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 603: Миллиарды «Бременских музыкантов», «Воздушное ограбление», «Общество снега», «Каменщик»
 
0Ноль кадров в секунду – 509: Стул за полгода
 
 
3Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 117: Истории, возможные лишь в играх
 
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 116: Плохие игры, которые мы прошли
 
 
13ЕВА – 564: Срально-телепортальная магия
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