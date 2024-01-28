Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 января

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«На этот раз одержи победу над императором драконов, благородная девушка!» — авторы аниме-экранизации ранобэ про возвращенку во времени

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Читатели попрощались с мангой на вампирскую тематику «Песнь ночных сов», получившей аниме-адаптацию

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«Из простого человека в героя-исследователя» — тизер и авторы аниме про прохождение подземелий

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Новый Тор стал абсолютным тупым гигачадом

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Magma Comix анонсировало новую антиутопичную серию Silicon Bandits

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У манги «Кайдзю №8» есть второй спин-офф. Это адаптация первого спин-оффа

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«Синий архив» — первый тизер и сэйю для аниме по популярной мобильной игре

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«Поднятие уровня в одиночку» — музыкальное видео на песню LEveL из опенинга

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В феврале продолжится сериализация «Страны самоцветов» — манги, выходящей и на русском языке

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Ниндзя мстит за семью и друзей в брутальном трейлере аниме «Hиндзя Kaмyи»