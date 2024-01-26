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Новый «Сорвиголова» подтвердил возвращение Карен Пейдж и Фогги Нельсона (фото)

А вот и подоспело долгожданное подтверждение инсайдерской информации о возвращении в сюжет тех, без кого «Сорвиголова: Рождённый заново» с Чарли Коксом выглядел бы как минимум странно. Сериал возобновил съёмки, и в сети тут же появились «пиратские» фото с локации, на которых отметился и Мэтт Мёрдок, и табличка с названием юридической фирмы «Нельсон Мёрдок Пейдж».

А это уже явное свидетельство того, что друзья и партнёры главного героя — Фогги Нельсон и Карен Пейдж — вернутся в сюжет. Как и сыгравшие персонажей в оригинальном «Сорвиголове» Элден Хенсон и Дебора Энн-Уолл.

Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»
Теги
Сорвиголова: Рождённый заново
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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