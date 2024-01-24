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Меченый вернётся в ребуте «Сорвиголовы»

Источник: Netflix

Обновившаяся творческая команда «Сорвиголовы: Рождённого заново» всеми силами даёт понять, что ребут вышел на путь исправления. В сюжете нового сериала о Мэттью Мёрдоке появится Меченый, которого в третьем сезоне сериала Netflix замечательно исполнил Уилсон Бетел. Инсайдеры портала Deadline сообщают, что актёр присоединился к касту ребута.

В свете таких новостей слухи о возвращении в сюжет Карен Пейдж (Дебора Энн-Уолл) и Фогги Нельсона (Элден Хенсон) больше не кажутся такими уж слухами.

Нынче над экшеном об уличном супергерое трудится шоураннер Дарио Скардапейн («Джек Райан», «Каратель»). Досъмёки первого сезона доверили Джастину Бенсону и Аарону Мурхеду («Локи»). В основном актёрском составе давно заявлены Чарли Кокс, Джон Бернтал и Винсент Д’Онофрио.

Теги
Сорвиголова: Рождённый заново
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Источник фотографий: Depositphotos

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