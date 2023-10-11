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Сценаристов «Сорвиголовы: Рождённого заново» погнали из сериала

Источник: Disney+

Глубочайший анализ зрительских настроений и забастовка голливудских сценаристов, кажется, привели студию Marvel к пониманию, что люди по ту сторону экрана таки не готовы вкушать визуальные помои, только лишь потому что на них стоит клеймо бренда. Хочется верить, что именно этим продиктованы масштабные закулисные процессы, о которых поведал портал THR.

Оные в частности коснулись сериала «Сорвиголова: Рождённый заново», по поводу которого у аудитории имеются обоснованные опасения, лишь усугублявшиеся по мере поступления информации с производственных полей. Но после окончания забастовки всё может сильно измениться.

Marvel Studios решила сменить сценаристов и режиссёров сериала, при том что проект уже частично отснят (чуть меньше половины из заказанных 18 серий). Видимо, качество готового материала внезапно не удовлетворило студийных руководителей. Говорят, проект как минимум сменит направление, уйдёт от явной процедуральности в сторону горизонтального сюжета.

За «Рождённого заново» отвечали сценаристы Крис Орд и Мэтт Корман, за которыми оставили обязанности исполнительных продюсеров. Новых шоураннеров проекту пока не нашли. Как и режиссёров. Прежних постановщиков нового «Сорвиголовы» тоже отстранили от съёмок.

Теги
Сорвиголова: Рождённый заново
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Источник фотографий: Depositphotos

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