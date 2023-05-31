Чарли Кокс до сих пор не посмотрел серии «Женщины-Халка» с Сорвиголовой

В интервью ComicBook Чарли Кокс рассказал, что не смотрел эпизоды с появлением Сорвиголовы в сериале «Женщина-Халк». Актёр думает, что главное в этом камео было прощупать почву — увидеть, как скажется переезд персонажа с Netflix на Disney.

Вообще-то, я не смотрел тот эпизод… Но это был по-настоящему крутой эксперимент — получится ли у персонажа не потерять себя в других контекстах, что в целом применимо и к жизни. Чарли Кокс

«Женщина-Халк» заканчивается тем, что главная героиня решает изменить сюжет сериала, находит ИИ К.Е.В.И.Н. и договаривается с ним подкорректировать сценарий своей жизни. Одним из условий супергероини было повидаться с Мэттом Мёрдоком, ведь она «всё-таки женщина». В финале персонаж окружён родственниками Дженнифер Уолтерс и отвечает на их неудобные вопросы.

Вторая попытка не потерять себя грядёт в перезапуске «Сорвиголова: Рожденный заново», который находится на стадии производства. Премьера запланирована на следующую весну.