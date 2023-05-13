Звезда «Женщины-Халка» отказалась от прослушивания в четвёртом сезоне «Ты» из-за боязни откровенных сцен

Появившаяся в паре эпизодов «Женщины-Халка» Джамила Джамил исчерпывающе проявила свой творческий потенциал в роли злодейки Титании, но не всем проектам так повезло.

В подкасте Пенна Бэджли, Навы Кавелин и Софи Ансари Podcrushed актриса рассказала, что отменила своё прослушивание на роль второго плана в четвёртом сезоне сериала «Ты», потому что героиня, которую она теоретически могла сыграть, описывалась «сексуальной», а Джамил не хотела сниматься в откровенных сценах.

Я не снимаюсь в секс-сценах. Вообще-то я должна была прийти на пробы для последнего сезона твоего сериала. Мой персонаж предполагался довольно сексуальным, и я отказалась от прослушивания, потому что жутко стесняюсь всего сексуального. Джамила Джамил

Стоило актрисе принять волевое решение, исполнитель главной роли Пенн Бэджли попросил шоураннера проекта сократить количество откровенных сцен, потому что хочет быть верен своей жене. Актёр подчеркнул, что «знал, куда шёл» и понимает, что секс-сцены своего рода «ДНК сериала», но он пришёл к осознанию, что просто больше не хочет в них сниматься.

Джамила Джамил была настолько поражена такой возможностью, что в порыве удивления забыла, что неутверждённый эпизодник и лицо всего проекта — это разные вещи.

А потом ты сказал, что больше не будешь сниматься в секс-сценах, и я подумала: «Я даже не знала, что мы можем провести эту границу». После этого я поняла, что должна была появиться в этом грёбаном проекте.

Своё решение не сниматься в откровенных сценах актриса объясняет травмами детства и стремлением избежать объективации.