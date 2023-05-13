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«Агентство „Локвуд и компания“» закрылось на первом сезоне

Источник: Netflix

Подростковое детективное фэнтези «Агентство „Локвуд и компания“» так и не смогло отыскать свою аудиторию. Издание Variety сообщает, что стриминговый сервис Netflix попрощалось с адаптацией одноимённой книжной серии Джонатана Страуда после первого же сезона, стартовавшего в конце января.

В альтернативной реальности Лондон заполонили призраки и вампиры. И лишь горстка юных горожан обладает способностями видеть сверхъестественных существ. По всей столице возникают конкурирующие агентства, занимающиеся отловом мистических сущностей. Самое крохотное и малоперспективное — агентство «Локвуд и компания», которым управляют Энтони Локвуд, Люси Карлайл и Джордж Карим. Но именно на их долю выпадут самые невероятные приключения.

Создателем сериала выступил Джо Корниш. В основном актёрском составе значились Руби Стокс, Кэмерон Чапман, Али Хаджи-Хешмати, Морвен Кристи, Руби Стокс, Люк Тредевей и Пэдди Холланд.

Теги
Агентство „Локвуд и компания“
Комментарии (4)

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