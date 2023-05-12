 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Участницы (G)I-dle перевоплотились в героинь типичного ромкома (фото) Критик Джефф Снайдер раскрыл всю правду о «Флэше» и пристыдил коллег: «Мне стыдно за свою профессию» В оверлее Steam появилась возможность добавлять заметки к играм «Воины Пограничья: Бронированный демон» — анонс спин-оффа меха-сериала про освобождение Японии Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 567: «Ренфилд», новые «Зловещие мертвецы», экзорцист Рассел Кроу, «Блуждающая Земля 2»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
352

Геральт и Йеннифэр на свежих кадрах из «Ведьмака»

Многосерийное фэнтези «Ведьмак» готовится к торжественным проводам исполнителя главной роли — в третьем сезоне Генри Кавилл попрощается с ролью Геральта из Ривии, которого в четвёртом сезоне будет играть Лиам Хемсворт. А вот Йеннифэр останется прежней. Чародейку и впредь будет играть Аня Чалотра.

Издание Entertainment Weekly опубликовало пару свежих кадров из третьего сезона, как раз посвящённых главной парочке сериала, которым заправляет шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич

Первая половина продолжения выйдет 29 июня. Вторая — 27 июля.

Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак»
Теги
ГалереяВедьмак
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

10Цири, Геральт и Йеннифэр на свежих кадрах третьего сезона «Ведьмака» 20Геральт впервые познал страх в тизере третьего сезона «Ведьмака» 13Генри Кавилл возвращается в третьем сезоне «Ведьмака» (постер)

Тоже интересно

1Одно из ранних событий жизни Бэтмена переосмыслило его историю с летучими мышами 0Неделя аниме на КГ — главные новости 10–16 апреля 9Адам Драйвер на каждом новом кадре доисторического экшена «65» 2Итоги розыгрыша билетов на предпоказ фильма «Новые боги: Ян Цзянь» 0Аниме-фильм «Чёрный клевер: Меч Короля магов» получил новую дату выхода

Далее на КГ

1
Вышел тизер «Русалочки» с Даниэль из NewJeans
 5
Дженсен Эклс пытается спасти отменённый приквел «Сверхъестественного»
 5
Иисус борется с педофилами и детской работорговлей в трейлере фильма «Звук свободы»
 12
Вин Дизель анонсировал «Форсаж 12»
 0
Доён из NCT выбран амбассадором Dolce & Gabbana
 0
Ян Хён Сок объявил финальный состав Baby Monster
 0
Культура отмена сливается с «Игрой кальмара» в страстных объятьях в новом комиксе You've been cancelled
 0
Ведьмы будут гасить демонов в новой эпической фэнтезийной саге Edenwood от Image
 1
DC анонсировало комиксы c классическими Флэшем, Зелёным Фонарём и Песочным человеком
 2
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 567: «Ренфилд», новые «Зловещие мертвецы», экзорцист Рассел Кроу, «Блуждающая Земля 2»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Семейное фото: Эллиот Пейдж и компания на съёмках последнего сезона «Академии Амбрелла»
 
Игры Человечество получило новый шанс в дополнении Surviving the Aftermath: Rebirth
 
Кино «Ваш разум закрыт для истины» — Дэвид Эйр ответил поклонникам «Отряда самоубийц» на критику Джокера
 
Девушки из NewJeans стали почётными послами Сеула
 
Кино Лесли Грэйс очень любит финальную версию «Бэтгёрл»: «То, что я видела, было невероятно»
 
Игры По инсайдерской информации, разработчики уже планируют Atomic Heart 2
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 567: «Ренфилд», новые «Зловещие мертвецы», экзорцист Рассел Кроу, «Блуждающая Земля 2»
 
0Ноль кадров в секунду – 473: Няшный отменитель
 
1Телеовощи – 495: Мастер Чип и Мастер Дейл
 
4ЕВА
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 566: «Вызов», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна, «Питер Пэн и Венди»
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 113: Студия Arkane
 
 
1Телеовощи – 494: Гинеколог Ван Дамм
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 565: «Без ответа», черный Д’Артаньян, новая Алиса Селезнёва, «Вызов» без конкурентов
 
2Ноль кадров в секунду – 472: Хорошим играм — большой подкаст
 
 
6ЕВА – 527: Ева с Евой
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru