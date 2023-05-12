Геральт и Йеннифэр на свежих кадрах из «Ведьмака»

Многосерийное фэнтези «Ведьмак» готовится к торжественным проводам исполнителя главной роли — в третьем сезоне Генри Кавилл попрощается с ролью Геральта из Ривии, которого в четвёртом сезоне будет играть Лиам Хемсворт. А вот Йеннифэр останется прежней. Чародейку и впредь будет играть Аня Чалотра.

Издание Entertainment Weekly опубликовало пару свежих кадров из третьего сезона, как раз посвящённых главной парочке сериала, которым заправляет шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич

Первая половина продолжения выйдет 29 июня. Вторая — 27 июля.