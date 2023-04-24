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СЕРИАЛЫ
2 416

Генри Кавилл возвращается в третьем сезоне «Ведьмака» (постер)

Источник: Netflix

Совсем скоро настанет время прощаться с Генри Кавиллом в роли Ведьмака — всем тем двум зрителям, которые ещё не бросили неблагодарное дело просмотра этого сериала. Третий сезон выйдет совсем скоро, на что недвусмысленно намекает новый постер. Дальнейшие подробности обещают завтра — вполне возможно, точная дата выхода или первый тизер.

Постеры сериала «Ведьмак»

В четвёртом сезоне сумевшего вырваться из этого болота Кавилла заменит Лиам Хемсворт. Создатели «Ведьмака» уверены, что справятся и без своей главной звезды.

Теги
ГалереяВедьмак
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1Ноль кадров в секунду – 470: Большой Вачовски
 
7ЕВА – 525: Сезон милых некромантов
 
0Телеовощи – 492: Две шашки и кокошник
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 563: Анонсы Star Wars Celebration, «Подземелья и драконы», «Шазам 2», «65»
 
1Ноль кадров в секунду – 469: Пенисы на снегу
 
4ЕВА – 524: (Не)заметный поворот
 
0Телеовощи – 491: Тяжёлый человек с тяжёлыми отношениями
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 562: Наш ответ IMAX, «Тетрис», «Крид 3», «Ампир V»
 
2Ноль кадров в секунду – 468: Прокачка по мини-карте
 
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