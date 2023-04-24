Генри Кавилл возвращается в третьем сезоне «Ведьмака» (постер)

Совсем скоро настанет время прощаться с Генри Кавиллом в роли Ведьмака — всем тем двум зрителям, которые ещё не бросили неблагодарное дело просмотра этого сериала. Третий сезон выйдет совсем скоро, на что недвусмысленно намекает новый постер. Дальнейшие подробности обещают завтра — вполне возможно, точная дата выхода или первый тизер.

В четвёртом сезоне сумевшего вырваться из этого болота Кавилла заменит Лиам Хемсворт. Создатели «Ведьмака» уверены, что справятся и без своей главной звезды.