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Есть антирекорд! «Ведьмак. Происхождение» — худшая часть экранного франчайза

Источник: Netflix

Кажется, один рекордный показатель «Ведьмаку. Происхождению» всё-таки покорился — четырёхсерийный приквел «Ведьмака» стал самым низко оценённым проектом в экранном франчайзе, о перспективах которого не перестаёт рассказывать шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич. Возможно, произойдёт чудо, и красноречивые оценки на различных онлайн-агрегаторах заставят-таки авторов охладеть к жертве своего насилия, бросив все свои плану по расширению франчайза.

Нынче на Rotten Tomatoes у «Происхождения» впечатляющие достижения со знаком минус. Профессиональные рецензенты оценили мини-сериал на 36% (на основе 25 рецензий), а зрители «одобрили» фантазии экранизаторов на 9% (на основе более 2,7 тыс. отзывов). Таким образом приквел стал для экранной вселенной «Ведьмака» эквивалентом рейтингового дна.

А по сети уже вовсю гуляют шедевральные отрывки из приквела, демонстрирующие его ущербную визуальную природу. Чаще остальных встречается момент превращения первого ведьмака, на фоне которого сериалы The CW можно считать верхом CG-мастерства.

Теги
Ведьмак: Происхождение
Комментарии (4)

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