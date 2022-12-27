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СЕРИАЛЫ
1 088

Metacritic назвал лучшие новые сериалы 2022 года

Источник: BBC

Пока медленно опадают последние листы календаря, тематические ресурсы вовсю подводят итоги уходящего года. Агрегатор Metacritic не так давно назвал топ лучших сериалов 2022 года по оценкам профессиональных критиков — тогда победу одержал финал «Лучше звоните Солу». Но зачем ограничиваться одним списком, если можно составить несколько? Видимо, эта светлая мысль посетила чью-то голову в редакции сайта — и перед нами новый список лучших сериалов.

На этот раз составители ограничились сериалами, стартовавшими в 2022 году. Поэтому никаких финалов и продолжений — только свежие и оригинальные проекты. В остальном критерии почти аналогичны — рассматриваются сериалы с семью и более отзывами профессиональных критиков. Фильмы и передачи, созданные для телевидения, в отборе не участвуют.

Итак, топ лучших новых сериалов 2022 года по версии Metacritic и профессиональных критиков:

  1. «Последние кинозвёзды» (91 балл);
  2. «Будет больно» (91 балл);
  3. «Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру» (89 баллов);
  4. «Разум превыше убийства» ( баллов);
  5. «Медведь» (87 баллов);
  6. «Ночные вызовы» (87 баллов);
  7. «Дорога в тысячу ли» (87 баллов);
  8. «Кто-то где-то» (86 баллов);
  9. «Репетиция» (86 баллов);
  10. «Хлоя» (86 баллов);
  11. «Доисторическая планета» (85 баллов);
  12. «Трепет сердца» (85 баллов);
  13. «Джордж Карлин: Американская мечта» (85 баллов);
  14. «Ирма Веп» (84 балла);
  15. «Нам нужно поговорить о Косби» (83 балла);
  16. «Мы владеем этим городом» (83 балла);
  17. «Разделение» (83 балла);
  18. «Старшая школа» (82 балла);
  19. «Нашими глазами» (82 балла);
  20. «Турист» (81 балл).

Отдельно составители списка отметили «Стражей галактики: Праздничный спецэпизод» (82 балла) и бонусом составили топ вернувшихся с новыми сезонами сериалов.

  1. «Лучше звоните Солу» (6 сезон, 95 баллов);
  2. «Харли Квинн» (3 сезон, 45 балла);
  3. «Барри» (3 сезрн, 94 балла);
  4. «Псы резервации» (2 сезон, 93 балла);
  5. «Перемены» (5 сезон, 93 балла).
Комментарии (2)

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