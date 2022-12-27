Metacritic назвал лучшие новые сериалы 2022 года

Пока медленно опадают последние листы календаря, тематические ресурсы вовсю подводят итоги уходящего года. Агрегатор Metacritic не так давно назвал топ лучших сериалов 2022 года по оценкам профессиональных критиков — тогда победу одержал финал «Лучше звоните Солу». Но зачем ограничиваться одним списком, если можно составить несколько? Видимо, эта светлая мысль посетила чью-то голову в редакции сайта — и перед нами новый список лучших сериалов.

На этот раз составители ограничились сериалами, стартовавшими в 2022 году. Поэтому никаких финалов и продолжений — только свежие и оригинальные проекты. В остальном критерии почти аналогичны — рассматриваются сериалы с семью и более отзывами профессиональных критиков. Фильмы и передачи, созданные для телевидения, в отборе не участвуют.

Итак, топ лучших новых сериалов 2022 года по версии Metacritic и профессиональных критиков:

Отдельно составители списка отметили «Стражей галактики: Праздничный спецэпизод» (82 балла) и бонусом составили топ вернувшихся с новыми сезонами сериалов.