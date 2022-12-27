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СЕРИАЛЫ
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Волшебные обитатели мира «Уиллоу» на персонажных постерах сиквела

Многосерйиный сиквел полнометражного фэнтези из 80-х возложенных на него надежд не оправдал и заслуженно оказался на далёкой периферии зрительского внимания. Даже героини-лесбиянки не помогли ему заслужить симпатии широкой аудитории. Тем не менее новые серии «Уиллоу» продолжают выходить, как и свежие промо-материалы к оным.

В сети, например, опубликовали подборку персонажных постеров с удобными подписями, чтобы следящие за развитием событий не запутались в именах участников приключенческого фэнтези.

Постеры сериала «Уиллоу» Постеры сериала «Уиллоу» Постеры сериала «Уиллоу» Постеры сериала «Уиллоу»
Постеры сериала «Уиллоу» Постеры сериала «Уиллоу» Постеры сериала «Уиллоу» Постеры сериала «Уиллоу» Постеры сериала «Уиллоу» Постеры сериала «Уиллоу» Постеры сериала «Уиллоу»
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ГалереяУиллоу
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