Волшебные обитатели мира «Уиллоу» на персонажных постерах сиквела

Многосерйиный сиквел полнометражного фэнтези из 80-х возложенных на него надежд не оправдал и заслуженно оказался на далёкой периферии зрительского внимания. Даже героини-лесбиянки не помогли ему заслужить симпатии широкой аудитории. Тем не менее новые серии «Уиллоу» продолжают выходить, как и свежие промо-материалы к оным.

В сети, например, опубликовали подборку персонажных постеров с удобными подписями, чтобы следящие за развитием событий не запутались в именах участников приключенческого фэнтези.