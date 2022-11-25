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Герои спасаются от погони в свежем отрывке фэнтези «Уиллоу»

Многосерийный сиквел «Уиллоу» обещает не только юмор и волшебные локации, но и экшен, без которого не обходится ни одно уважающее себя приключенческое фэнтези. И этот самый экшен демонстрирует свежий отрывок из сериала. У нас тут классическая сцена погони верхом.

Премьера продолжения культового полнометражного фэнтези 80-х состоится 30 ноября.

Во вселенной «Уиллоу» с памятных кинособытий минуло 20 лет. Волшебник Уиллоу (Уорвик Дэвис), когда-то спасший от могущественной колдуньи малютку Элору, снова отправляется в большое путешествие. Горстке храбрецов предстоит вступить в неравный бой с силами зла и отыскать похищенного принца.

В сериале также снимаются Эрин Келлиман, Элли Бамбер, Кэйли Спэни, Джоэнн Уэлли, Кристиан Слейтер и другие. Сценаристами и шоураннерами проекта значатся Джон Кэздан («Хан Соло») и Венди Мерикл («Стрела»).

Теги
ВидеоУиллоу
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