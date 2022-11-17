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Уорвика Дэвиса снова зовут в дорогу. Вышел первый отрывок фэнтези «Уиллоу»

Принцесса Кит, дочь Сорши, зовёт Уиллоу на подмогу, а герой даже и не думает отказываться от опаснейшего предприятия. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал первый отрывок из фэнтези «Уиллоу», продолжения одноимённого культового фильма 80-х. Уорвик Дэвис и компания отправятся в невероятное приключение уже скоро — 30 ноября.

События сериала-сиквела разворачиваются 20 лет спустя. Волшебник Уиллоу, некогда спасший от могущественной злой колдуньи новорождённую Элору, которой предначертано было погубить злую волшебницу, снова готовится воевать с силами зла при поддержке старых и новых знакомых.

Помимо Дэвиса в проекте задействованы Эрин Келлиман, Элли Бамбер, Кэйли Спэни, Джоэнн Уэлли, Кристиан Слейтер и другие. За сценарий продолжения отвечают шоураннеры Джон Кэздан («Хан Соло») и Венди Мерикл («Стрела»).

Теги
ВидеоУиллоу
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