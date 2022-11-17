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Брайан Крэнстон в западне — вышел трейлер второго сезона триллера «Ваша честь»

Бородатый страдалец Брайан Крэнстон неминуемо столкнётся с последствиями своих поступков. Кабельный канал Showtime выкатил полноценный трейлер второго сезона юридического триллера «Ваша честь». Заключительные эпизоды сериала начнут выходить 13 января.

Крэнстон играет уважаемого судью Майкла Дезиато, чей сын Адам (Хантер Дуэн) насмерть сбил сына криминального авторитета Джимми Бакстера (Майкл Сталберг). Судье Дезиато предстоит сложнейший выбор, и от его решения будет зависеть его репутация, карьера, жизнь его семьи и всех, кого он вольно или невольно втянул в это дело. В продолжении главный герой вынужден считаться с последствиями своих решений.

Шоураннер и исполнительный продюсер второго сезона — Джои Хартстоун («Хорошая борьба»). В исполнительных продюсерах также значатся Роберт Кинг и Мишель Кинг («Хорошая жена», «Зло»).

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ВидеоВаша честь
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