Мистический триллер «Зло» продлён на четвёртый сезон

Историю страхов, сомнений, попыток научного обоснования и разнообразных страстей ждёт продолжение. Стриминговый сервис Paramount+ официально продлил мистический триллер «Зло» на четвёртый сезон. И ничего удивительного. У третьего сезона на Rotten Tomatoes стопроцентный рейтинг одобрения от критиков (зрители чуть строже — 86%). Вдобавок сериал уверенно держится в пятёрке самых популярных оригинальных проектов цифровой платформы. Сами понимаете, грех не продлить.

В третьем сезоне недавно рукоположенный священник Дэвид Акоста (Майк Колтер), психолог Кристен Бушар (Катя Херберс) и специалист по технологиям Бен Шакир (Аасиф Мандви) продолжают воевать со злом во всех его проявлениях. Но и без личных демонов, кончено, дело не обходится.

За проект по-прежнему отвечают его создатели и бессменные шоураннеры-сценаристы Роберт и Мишель Кинг («Хорошая жена»). Производством занимается CBS Studios в содружестве с King Size Productions.