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«Псы резервации» Тайки Вайтити возвращаются в августе (трейлер)

Увлекательная и местами мрачноватая история Кабельный взросления представителей коренного населения Америки в современных реалиях продолжается. В сети появился трейлер второго сезона криминальной комедии «Псы резервации». Продолжение сериала, соавтором которого значится Тайка Вайтити, стартует 3 августа.

Это история о четырёх юных коренных американцах из неблагополучного жилого района глубинки в Оклахоме. Подростки промышляют мелкими кражами, чтобы насобирать денег на переезд из их богом забытой глуши в Калифорнию.

В сценаристах и исполнительных продюсерах также значится Стерлин Хархо, чей жизненный опыт частично лёг в основу сюжета «Псов резервации».

Теги
ВидеоПсы резервации
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