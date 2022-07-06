«Псы резервации» Тайки Вайтити возвращаются в августе (трейлер)

Увлекательная и местами мрачноватая история Кабельный взросления представителей коренного населения Америки в современных реалиях продолжается. В сети появился трейлер второго сезона криминальной комедии «Псы резервации». Продолжение сериала, соавтором которого значится Тайка Вайтити, стартует 3 августа.

Это история о четырёх юных коренных американцах из неблагополучного жилого района глубинки в Оклахоме. Подростки промышляют мелкими кражами, чтобы насобирать денег на переезд из их богом забытой глуши в Калифорнию.

В сценаристах и исполнительных продюсерах также значится Стерлин Хархо, чей жизненный опыт частично лёг в основу сюжета «Псов резервации».