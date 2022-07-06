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Катаклизм в Средиземье — вышел свежий тизер эпика «Властелин колец. Кольца власти»

Промо-материалы многосерийного приквела «Властелина колец» продолжают пугать. Стриминговый сервис Amazon опубликовал свежий тизер эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», причём в двух версиях — усечённый ролик открыто выложили в сеть, а полноценный доступен только подписчикам видеосервиса Premium Video. Уж нет.

И полная версия видеоролика — для более глубокого погружения в атмосферу надвигающейся опасности:

Всё это инклюзивное великолепие вселенной Толкина мы начнём смотреть 2 сентября, в день премьеры первого сезона проекта, за который отвечают шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей. Со сценарием им помогает один из авторов «Иры престолов» Брайан Когман.

Теги
ВидеоВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (20)

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