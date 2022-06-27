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СЕРИАЛЫ
1 049
 
Прямая ссылка на новость:

Боевая Галадриэль и компания в свежем промо-ролике «Властелина колец. Колец власти»

Не время расслабляться — стриминговый сервис Amazon не позволит вам забыть, что эту осень мы встречаем в сериальном Средиземье. В сети появился свежий промо-ролик многосерийного приквела «Властелина колец», напоминающий, что громкая премьера «Колец власти» состоится 2 сентября.

Шоураннеры амбициозной постановки Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей обещают насыщенную экшеном историю, некоторые сюжетные линии которой отыщут своё разрешение не ранее, чем в пятом сезоне сериала. Кого-то такие новости, наверное, порадуют, а кого-то и расстроят — не все поклонники экранной фэнтези-вселенной в восторге от промо-кампании эпика.

Теги
ВидеоВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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