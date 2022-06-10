«Властелин колец. Кольца власти» и его волшебные герои на свежих кадрах сериала

Благодаря бурной промо-деятельности журнала Empire все желающие могут в который раз за эту неделю полюбоваться свежими эксклюзивными кадрами из эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти». И тут кого только нет. И мохноноги, и люди, и гномы, и эльфы — загорелые и не очень. В общем, всё очень разнообразно.

Самые впечатляющие и приятные глазу кадры, конечно, живописуют эльфов и их окружение. Сразу видно, бюджетные деньги пошли на украшение эльфийских хором и золочёные наряды. Остальные и чумазенькими походят.

Испытать себя на прочность, приобщившись к просмотру многосерийного приквела легендарного «Властелина колец» все желающие смогут уже этой осеню — громкая премьера состоится на потоковом сервисе Amazon 2 сентября.