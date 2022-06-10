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«Властелин колец. Кольца власти» и его волшебные герои на свежих кадрах сериала

Благодаря бурной промо-деятельности журнала Empire все желающие могут в который раз за эту неделю полюбоваться свежими эксклюзивными кадрами из эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти». И тут кого только нет. И мохноноги, и люди, и гномы, и эльфы — загорелые и не очень. В общем, всё очень разнообразно.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Самые впечатляющие и приятные глазу кадры, конечно, живописуют эльфов и их окружение. Сразу видно, бюджетные деньги пошли на украшение эльфийских хором и золочёные наряды. Остальные и чумазенькими походят.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Испытать себя на прочность, приобщившись к просмотру многосерийного приквела легендарного «Властелина колец» все желающие смогут уже этой осеню — громкая премьера состоится на потоковом сервисе Amazon 2 сентября.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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