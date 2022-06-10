Тизер «Очень странных дел» анонсирует битву века

Зло на свободе, и остановить его не получится. По крайней мере, зло уверено в своей непобедимости. Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер финальных эпизодов четвёртого сезона «Очень странные дела». Актуальная телеглава мистического триллера разделена на две неравные части — первые семь эпизодов зрители уже проглотили. Два оставшихся — каждый с длительностью полнометражки — выходит на цифровой платформе 1 июля.

Братья Дафферы наобещали эпических событий и безвозвратных потерь в стане основных персонажей, но впереди ещё пятый — заключительный — сезон, поэтому все уж точно не перебьют. Кому-то же ещё мстить за павших и спасать человечество предстоит.