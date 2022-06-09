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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Новые миры и леденящие душу истории в первом тизере «Кабинета редкостей» Гильермо дель Торо

Netflix опубликовал первый тизер сериала-антологии «Кабинет редкостей» Гильермо дель Торо, в котором будут рассказаны восемь леденящих душу историй, подробности которых пока не раскрываются. Премьера состоится в этом году, но точная дата релиза ещё неизвестна.

В проекте снялись Кейт Микуччи, Руперт Гринт, Эрик Андре, Шарлин Йи, Исмаэль Крус Кордова, Кевин Кеппи, Ишан Моррис, София Бутелла, Бен Барнс, Ф. Мюррэй Абрахам и Криспин Гловер.

Оскароносный режиссёр представляет проект, но у каждой серии будет отдельный постановщик: Ана Лили Амирпур («Касл-Рок»), Панос Косматос («Мэнди»), Кэтрин Хардвик («Сумерки»), Дженнифер Кент («Бабадук»), Винченцо Натали («Химера»), Гильермо Наварро, который был оператором «Лабиринта Фавна», Дэвид Прайор («Пустой человек») и Кит Томас («Воспламеняющая взглядом»).

Теги
ВидеоКабинет редкостей
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