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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Королева Готэма и Ядовитый Плющ поднимают бокалы за скорый выход третьего сезона «Харли Квинн»

Пару месяцев назад создатель «Харли Квинн» Патрик Шумакер намекал, что долгожданное продолжение анимационного проекта не за горами, и слово своё сдержал — премьера третьего сезона пройдёт в конце лета. Точная дата релиза не сообщается.

Кадры из сериала «Харли Квинн»

Кейли Куоко, которая озвучивает Харли Квинн, говорила, что будущий сезон сосредоточится на отношениях её героини со злодейкой Ядовитый Плющ, и обещала безумно весёлое продолжение. Айви в мультсериале озвучивает Лэйк Белл — помимо своей работы в DC, она успела посотрудничать и с Marvel, озвучив Чёрную вдову в анимационном проекте «Что если?».

Что касается приглашённых звёзд, в этом сезоне появится Джеймс Ганн, который, как обещают создатели сериала, разрушит четвёртую стену.

Теги
Харли Квинн
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