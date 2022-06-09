Королева Готэма и Ядовитый Плющ поднимают бокалы за скорый выход третьего сезона «Харли Квинн»

Пару месяцев назад создатель «Харли Квинн» Патрик Шумакер намекал, что долгожданное продолжение анимационного проекта не за горами, и слово своё сдержал — премьера третьего сезона пройдёт в конце лета. Точная дата релиза не сообщается.

Кейли Куоко, которая озвучивает Харли Квинн, говорила, что будущий сезон сосредоточится на отношениях её героини со злодейкой Ядовитый Плющ, и обещала безумно весёлое продолжение. Айви в мультсериале озвучивает Лэйк Белл — помимо своей работы в DC, она успела посотрудничать и с Marvel, озвучив Чёрную вдову в анимационном проекте «Что если?».

Что касается приглашённых звёзд, в этом сезоне появится Джеймс Ганн, который, как обещают создатели сериала, разрушит четвёртую стену.