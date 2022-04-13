Создатель мультфильма «Харли Квинн» знает дату релиза третьего сезона

Второй сезон анимационной «Харли Квинн» закончился на том, что королева Готэма и Ядовитый Плющ пытаются скрыться от полицейской погони на свадебной машине — это было два года назад, и вот наконец один из создателей и продюсер проекта Патрик Шумакер намекает на то, что премьеры третьего сезона осталось ждать недолго.

Я знаю дату выхода, но мне не разрешено её оглашать. Премьера состоится в то время года, которое рифмуется со словом schmummer. Патрик Шумакер

Так что ждём премьеру летом. С учетом планов HBO Max, мультсериал вернётся на экраны, скорее всего, в июне.

Ранее Патрик Шумакер рассказал, что в третьем сезоне «Харли Квинн» появится Джеймс Ганн и разрушит четвёртую стену, сыграв самого себя.