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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Создатель мультфильма «Харли Квинн» знает дату релиза третьего сезона

Источник: HBO Max

Второй сезон анимационной «Харли Квинн» закончился на том, что королева Готэма и Ядовитый Плющ пытаются скрыться от полицейской погони на свадебной машине — это было два года назад, и вот наконец один из создателей и продюсер проекта Патрик Шумакер намекает на то, что премьеры третьего сезона осталось ждать недолго.

Я знаю дату выхода, но мне не разрешено её оглашать. Премьера состоится в то время года, которое рифмуется со словом schmummer.

 
Патрик Шумакер

Так что ждём премьеру летом. С учетом планов HBO Max, мультсериал вернётся на экраны, скорее всего, в июне.

Ранее Патрик Шумакер рассказал, что в третьем сезоне «Харли Квинн» появится Джеймс Ганн и разрушит четвёртую стену, сыграв самого себя.

Теги
Харли КвиннHBO Max
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