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Первоисточники: variety.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Шерлок Холмс» Роберта Дауни-младшего продолжится в сериалах

Источник: Warner Bors.

Нежданно-негаданно стриминговая платформа HBO Max запустила в разработку два сериала по кинодилогии Гая Ричи «Шерлок Холмс». Над проектами будут трудиться участвовавший в создании фильмов сценарист-продюсер Лайонел Уигрэм и актёр-продюсер Роберт Дауни-младший.

Ну а теперь самое интересное. Издание Variety со ссылкой на инсайдеров сообщает, что главными героями будущих сериалов станут персонажи, которые должны появиться в продолжающем буксовать полнометражном триквеле.

Первый сериал, события которого развернутся в Париже образца 1920-х посвятят Ирэн Ватсон, дочери Шерлока (!), которую они с Джоном растили вдвоём. Понадеемся, что инсайдеры тут просто что-то напутали.

Второй сериал посвятят похождениям чернокожего охотника за головами Бартоломью Кинга из Сан-Франциско 1890-х.

Уигрэм и Дауни-младший числятся исполнительными продюсерами обоих сериалов. Проекты находятся на самой ранней стадии разработки. Производством обоих займётся Warner Bros. Television.

Теги
Шерлок ХолмсHBO MaxРоберт Дауни-младший
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