Пираты, морские дьяволы и полный хаос — вышел трейлер весеннего спецэпизода «Доктора Кто»

В сети вышел трейлер спецвыпуска «Доктора Кто» под названием «Легенда о морских дьяволах», где Повелитель Времени со спутниками попал в Китай XIX века на пиратский корабль, где противостоит своим давним врагам — морским дьяволам, рептилиям-амфибиям Земли из прошлого. Как и силурианцы, они вышли из анабиоза раньше времени, увидели, что Землю населяют люди, и не захотели с этим мириться.

В общем, создатели припали к спасительному олдскулу, чтобы окончательно не слить сезон. Хотя, что уж там, с нынешним шоураннером к провалам фандому не привыкать.

Премьера «Легенды о морских дьяволах» — 17 апреля.

Ожидание возвращения Рассела Т. Дэвиса в чём-то даже опасно. От него будут ждать чуда, словно он сделает «вжух» — и сериал, как по волшебству, превратится в «Доктора Кто» нормального человека. Инсайдеры пророчат Хью Гранта в роли Повелителя Времени, возвращение старых Докторов и их спутников. Но если не доводить ожидания до уровня фанатского фанфика, то можно сказать: что бы ни сделал Рассел Т. Дэвис в новых сезонах, скорее всего, это будет намного лучше.