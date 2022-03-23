К чёрту интригу! Хью Грант ответил на слухи о роли Доктора Кто

Не успела Джоди Уиттакер покинуть «Доктора Кто», слухи о том, кто придёт на её место, стали набирать обороты.

То есть поиски Четырнадцатого Доктора ведутся уже давно, и среди возможных вариантов были Крис Маршалл, Олли Александр, Майкл Шин, Микаэла Коэл и Пол Макганн, но совсем недавно появился инсайд, что следующим Доктором станет Хью Грант.

Мог бы помучить фандом проклятой неизвестностью, но в своём твиттере актёр быстро положил конец обсуждениям.

Ничего не имею против «Доктора Кто», но это неправда. Не понимаю, откуда взялся этот слух.

Ну, ничего. Рассел Т. Дэвис что-нибудь придумает.