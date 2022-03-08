Продюсер «Доктора Кто» рассказал о прощании с Доктором Джоди Уиттакер

Исполнительный продюсер «Доктора Кто» Мэтт Стривенс пытается удержать изрядно поредевшую аудиторию сериала после мощного шоураннерства Криса Чибнелла рассказами об эпичной регенерации Тринадцатого Доктора в конце сезона.

Это были масштабные съёмки. Финальная история представляет собой целую полнометражную эпопею. Она будет полна сюрпризов для поклонников всех возрастов. Джоди просто невероятна. Думаю, эта история затронет каждого. Мэтт Стривенс, делает всё, что может

А, может, и нет. Стривенс покинет пост исполнительного продюсера вместе с Чибнеллом. Ну, хоть не стал обвинять во всех грехах Джоди Уиттакер, как в прошлый раз.

Недавно старый-новый шоураннер «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис рассказал, почему возвращается в проект.