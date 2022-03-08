Второй сезон «Жизней матрёшки» обзавёлся датой выхода (тизер)

Она наконец-то возвращается. Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер второго сезона «Жизней матрёшки» — многосерийной чёрной комедии с Наташей Лионн в главной роли. И тизер этот наконец-то сообщает дату выхода новых эпизодов — второй сезон выходит 20 апреля.

В первом сезоне молодая жительница Нью-Йорка по имени Надя (Лионн) становится жертвой загадочной временной петли. Ей приходится снова и снова отправляться на вечеринку, к окончанию которой она неизменно погибает, а наутро приходит в себя живой и невредимой.

В проекте задействованы Грета Ли, Юл Васкес, Элизабет Эшли, Чарли Барнетт, Энни Мёрфи, Кэролайн Мишель Смит и Шарлто Копли. Наташа Лионн выступает создателем проекта, а также его сценаристом (совместно с Лесли Хэдланд) и режиссёром — вместе с Джеми Бэббит («Кремниевая долина»). Производством заведуют Universal Television, Paper Kite Productions, JAX Media и 3 Arts Entertainment.