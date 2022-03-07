Новые сериалы недели: возвращение Утреда в финальном сезоне «Последнего королевства»

В ближайшие несколько дней крупных многосерийных премьер не предвидится. Телеканал NBC презентует криминальную драму по реальным событиям «Кое-что о Пэм» с Рене Зеллвегер, а на стриминговом сервисе AMC+ выходит вестерн «Грязный чёрный мешок». Но что важнее, потоковый сервис Netflix выкатит финальный сезон приключенческой драмы «Последнее королевство».
Вторник, 8 марта
драма
В ролях Рене Зеллвегер, Джош Дюамель, Джуди Грир, Кэти Миксон, Гленн Флешлер, Гидеон Адлон
Создатель Дженни Клейн
Криминальная драма, основанная на реальных событиях, поведает о сотруднице страховой конторы Пэм Хапп, совершившей жестокое убийство в 2011 году. Однако убийца умудрилась избежать наказания и несколько лет оставалась на свободе, пока вновь не совершила преступление.
Первый совместный многосерийный проект NBC и студии Blumhouse представляет очередную сценическую метаморфозу Рене Зеллвегер. На этот раз обошлись по большей части сложным гримом и подкладками.
Среда, 9 марта
драма, исторический
В ролях Александр Дреймон, Дэвид Доусон, Рутгер Хауэр, Мэттью Макфэдиен, Йен Харт, Эмили Кокс
Создатель Стивен Бутчард, Бернард Корнуэлл
Экранизация книжного цикла Бернарда Корнуэлла «Саксонские истории» рассказывает о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у заморских захватчиков — датских викингов. Главным героем повествования выступает ещё во младенчестве похищенный данами Утред — потомок благородного саксонского рода. Воспитанный как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен будет определить для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу древней Британии.
драма
В ролях Оливия Лян, Шеннон Данг, Ци Ма, Гэвин Стенхаус, Брэдли Гибсон, Ребекка Олсон
Создатель Кристина М. Ким
В поисках своего истинного предназначения Ники Чен бросает колледж и уезжает из США в уединённый китайский монастырь, где обучается боевым искусствам, но так до конца и не находит ответа на все свои вопросы. Вернувшись домой, Ники начинает понимать, чем хочет заняться — главная героиня решает бороться с преступностью в родном Сан-Франциско. Вдобавок она охотится на загадочного убийцу своего шаолиньского наставника.
драма, романтический
В ролях Зури Аделе, Шерри Кола, Роджер Барт, Эмма Хантон, Джош Пенс, Томми Мартинес
Создатель Джоанна Джонсон
Спин-офф семейной драмы «Фостеры», повествующий о жизни сестёр Кэлли и Марианны в Лос-Анджелесе. Девушки наконец-то выбрались из родительского дома и готовы ко всем испытаниям самостоятельной жизни.
Четверг, 10 марта
драма
В ролях Доминик Купер, Трэвис Фиммел, Эйдан Гиллен, Зои Бойл, Анна Чэнселлор, Кэролайн Тиллет
Создатель Мауро Арагони
Остросюжетный вестерн рассказывает о конфликте принципиального, неподкупного шерифа Артура Маккоя с тёмным прошлым и знаменитого одинокого охотника за головами Красного Билла. Последний известен тем, что обезглавливает свои жертвы и складывает их головы в грязный чёрный мешок.
Доминик Купер, Трэвис Фиммел и Дуглас Бут сойдутся на Диком Западе, чтобы рассказать мрачную историю о жажде наживы и жестокости, что для того времени и места было вполне обычным делом.
Пятница, 11 марта
комедия
В ролях Робби Амелл, Энди Алло, Кевин Бигли, Оуэн Дэниелс, Аллегра Эдвардс, Крис Уильямс
Создатель Грег Дэниелс
В будущем, где разворачиваются события комедии, люди изобрели способ «загружать» себя в лично выбранный вариант загробной жизни. После своей преждевременной гибели Натан попадает в собственную версию рая, где встречает девушку по имени Нора. Почившему Натану предстоит постепенно привыкать к новой форме существования, а Норе — учиться совмещать свою работу в качестве помощника главного героя с буднями обычного живого человека.
драма, комедия, мистика
В ролях Мадлен Манток, Мелони Диас, Сара Джеффри, Чарльз Гиллеспи, Эллен Тамаки, Руперт Эванс
Создатель Дженни Снайдер Урман
События перезапуска происходят в современном мире. Три сестры однажды выясняют, что они могущественные ведьмы, у которых полно всяких сверхважных обязанностей и, главное, врагов. Воевать отважные родственницы будут с порождениями тьмы и патриархатом, попутно стремясь наладить родственные связи, основательно пострадавшие после трагической гибели их матери.
комедия
В ролях Рэйчел Броснахэн, Алекс Борштейн, Марин Хинкл, Тони Шалуб, Майкл Зеген, Бейли Де Янг
Создатель Эми Шерман-Палладино
Четвёртый сезон ретро-комедии завершится восьмым эпизодом. Потоковый сервис Amazon продлил сериал на пятый — финальный — сезон.
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