Новые сериалы недели: возвращение Утреда в финальном сезоне «Последнего королевства»

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NBC

Криминальная драма, основанная на реальных событиях, поведает о сотруднице страховой конторы Пэм Хапп, совершившей жестокое убийство в 2011 году. Однако убийца умудрилась избежать наказания и несколько лет оставалась на свободе, пока вновь не совершила преступление.

Первый совместный многосерийный проект NBC и студии Blumhouse представляет очередную сценическую метаморфозу Рене Зеллвегер. На этот раз обошлись по большей части сложным гримом и подкладками.